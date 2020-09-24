Станислав Поздняков рассказал о своем отношении к вакцинации против коронавируса

Глава ОКР Станислав Поздняков признался, что пока не делал прививку от коронавируса.

— Мы следуем указаниям центра спортивной медицины ФМБА, — отметил Поздняков. — Пока соответствующих рекомендаций не было. Не делал ли я ее по собственной инициативе? Я же не могу пойти наперекор рекомендациям. Тем более, говорят, что группа плацебо составляет около 25 процентов. Боюсь, что мне не повезет. (Мария Маркова)