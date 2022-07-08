Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:15

Стала известна причина смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Читать «СЭ» в
Синдзо Абэ.
Фото AFP

Стала известна причина смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает NHK, медики не смогли спасти Абэ после покушения. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Сегодня, 8 июля, на Абэ было совершено нападение в Наре (Япония) примерно в 5:30 по московскому времени. Преступник дважды выстрелил чиновнику в спину. Одна пуля попала в шею, другая — в область груди. Стрелок был сразу задержан.

На посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ помог Токио получить право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоялись в 2021 году.

Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220708/k10013707681000.html
1
1
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков о деле Блаттера и Платини: «Знал, что никакой уголовщины не было!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости