Стала известна причина смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Стала известна причина смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает NHK, медики не смогли спасти Абэ после покушения. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Сегодня, 8 июля, на Абэ было совершено нападение в Наре (Япония) примерно в 5:30 по московскому времени. Преступник дважды выстрелил чиновнику в спину. Одна пуля попала в шею, другая — в область груди. Стрелок был сразу задержан.

На посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ помог Токио получить право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоялись в 2021 году.