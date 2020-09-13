Стали известны условия содержания Ефремова в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, «Водник» — единственный столичный изолятор, где есть сцена.

Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции. Обоих соседей Ефремов назвал «людьми приятными».

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.