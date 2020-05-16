Стали известны симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал главные симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом.

— Первое — температура выше 38,5 градуса по Цельсию, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту, — сказал в эфире программы «Здоровье» Морозов. — К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом.

Также, специалист отметил, что еще один симптом — цианоз (посинение кожного покрова и слизистой оболочки). По их словам, признаком заражения коронавирусом будет посинение губ и ногтей.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.