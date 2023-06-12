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Сегодня, 18:01

Стали известны подробности убийства россиянина в Стамбуле

Мария Гусева
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Стадион в Стамбуле, где состоялся финал Лиги чемпионов
Фото Global Look Press

Турист из России Вячеслав Нечипорчук погиб в центре Стамбула (Турция) во время драки с вымогателями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Haberturk.

По информации источника, гражданина России зарезали в ходе драки с четырьмя вымогателями.

Предполагается, что россиянина ударили ножом в сердце, когда он начал сопротивляться вымогателям, желавшим отобрать у туриста смартфон.

Ничипорчук был болельщиком и посетил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

Источник: РЕН ТВ
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