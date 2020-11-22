Стала известна стоимость американской вакцины от коронавируса

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал вероятную стоимость разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. Стоимость одной дозы вакцины составит для европейских стран от 25 до 37 долларов, сообщает Welt am Sonntag.

Ранее Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. Промежуточные итоги показали эффективность 94,5 процента.

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу. В будущем стоимость будет снижаться. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что цена для россиян будет самой низкой.