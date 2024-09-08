Стала известна причина смерти Александра Маслякова

Причиной смерти российского и советского телеведущего Александра Маслякова стал рак легких, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у бывшего руководителя и ведущего КВН была неоперабельная опухоль. Он находился в тяжелом состоянии последние полгода.

Александр Масляков скончался 8 сентября. Телеведущему было 82 года.

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».