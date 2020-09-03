Стала известна дата оглашения приговора Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы определил дату, когда огласит приговор актеру Михаилу Ефремову.

Приговор 56-летнему актеру будет вынесен 8 сентября. Ранее прокурор попросил 11 лет колонии для Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.