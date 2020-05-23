США разрешат въезжать в страну некоторым спортсменам

Министерство внутренней безопасности США позволит некоторым зарубежным спортсменам посещать страну, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса?.

«В поддержку восстановления экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф подписал указ, согласно которому некоторые иностранные профессиональные спортсмены, участвующие в профессиональных спортивных мероприятиях, организованных определенными лигами, включая их основных сотрудников и членов семей, получат право на въезд в США», — говорится на сайте ведомства.

Теперь министерству предстоит совместно со спортивными объединениями определить, кого именно коснется послабление.