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США разрешат въезжать в страну некоторым спортсменам

07:04

Министерство внутренней безопасности США позволит некоторым зарубежным спортсменам посещать страну, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса?.

«В поддержку восстановления экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф подписал указ, согласно которому некоторые иностранные профессиональные спортсмены, участвующие в профессиональных спортивных мероприятиях, организованных определенными лигами, включая их основных сотрудников и членов семей, получат право на въезд в США», — говорится на сайте ведомства.

Теперь министерству предстоит совместно со спортивными объединениями определить, кого именно коснется послабление.

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