Срок лечения COVID-19 в Москве сократился до 7 дней

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и Приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней, информирует «Оперштаб Москвы».

Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении 7 дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания 7-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.

Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. До окончания 14-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются.