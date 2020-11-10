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Спортивный менеджер на шоу Собчак — о секс-скандале с Дзюбой: «Звезды не должны снимать видео с лицом»

23:22
Дарья Шишкнова. Фото Instagram
Дарья Шишкнова. Фото Instagram

Спортивный менеджер Дарья Шишканова высказала свое отношение к слитому в интернет видео интимного характера, на котором был заснят нападающий сборной России Артем Дзюба.

«Он несет бремя славы на себе всю жизнь, — сказал Шишканова на программе «Док-ток» на Первом канале. — Если ты известный человек, ты не должен делать видео с лицом. Как можно светить лицом. Не было бы лица, то и не было бы никаких проблем. Это же очевидно».

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените».

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