Спортивный менеджер Дарья Шишканова высказала свое отношение к слитому в интернет видео интимного характера, на котором был заснят нападающий сборной России Артем Дзюба.

«Он несет бремя славы на себе всю жизнь, — сказал Шишканова на программе «Док-ток» на Первом канале. — Если ты известный человек, ты не должен делать видео с лицом. Как можно светить лицом. Не было бы лица, то и не было бы никаких проблем. Это же очевидно».

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените».