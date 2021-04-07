Спортивные федерации предложили ввести страховку для допуска на массовые мероприятия

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу на заседании комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявила, что справку о допуске к массовым спортивным мероприятиям в России необходимо заменить страховкой. Он также отметила, что нынешняя мера не дает гарантии на оказание помощи.

«Сейчас у нас одинаковые нормы для занятий и йогой в парке, и боксом, медобследование достаточно углубленное. Кроме того, данный допуск был усложнен недавним постановлением Минздрава. Участники обязаны предоставлять справку, иначе они не будут допущены. Часты случаи, когда справки приобретаются, это больше физкультурно-оздоровительное мероприятие, но если случается травма, эта справка не дает гарантии на оказание помощи, поэтому каждый организатор за свой счет страхует участников, чтобы в случае травмы иметь возможность выплатить какие-то деньги и человек смог восстановиться».

«Я бы настаивала на позиции, что мы должны следовать опыту развитых стран и говорить о том, что основным допуском к мероприятиям должна быть страховка. Это 80-100 рублей, это небольшие деньги, тем более что справка может стоить в пять раз больше. И человек, если с ним что-то случится, будет защищен с точки зрения медицины. На данный момент мы подписываем отказ от претензии, но он не имеет юридической силы, и участники, и организаторы в этом не защищены», — приводит ТАСС слова Шойгу.