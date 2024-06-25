Спортивного комментатора Анну Дмитриеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-плюс» Дмитрий Чуковский сообщил, что советскую теннисистку и спортивного телекомментатора Анну Дмитриеву похоронят 27 июня на Новодевичьем кладбище в Москве.

О смерти Дмитриевой стало известно вчера, 24 июня. Она умерла 84-м году жизни после продолжительной болезни.

«Похороны пройдут в четверг на Новодевичьем кладбище, в 13:00», — цитирует Чуковского ТАСС.

18-кратная чемпионка СССР умерла в ночь на 24 июня в возрасте 83 лет. Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни