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Спортивная журналистка назвала идиоткой экс-сенатора Лахову за высказывание о «старородках»

5 июня 2020, 21:14
Софья Тартакова. Фото Instagram
Софья Тартакова. Фото Instagram

Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в резкой форме раскритиковала бывшего члена Совета Федерации от Брянской области, главу «Союза женщин России» Екатерину Лахову за ее недавние высказывания. Лахова заявила, что девушки, рожающие после 30, считаются «старородками», а оптимальное время рожать — в возрасте 22-25 лет. Лахова отметила, что женщины сейчас на первое место ставят образование, на второе — карьеру, и только потом думают о семье. По ее словам, это неправильный подход.

«Госпожа Лахова, а не пойти ли вам в... ? Отправляю вас туда от лица всех «старородок», — написала Тартакова в сториз Instagram. — Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, — огромное количество. Мы получаем образование, строим карьеру, путешествуем, знаем языки, читаем, смотрим хорошие фильмы, учимся вкусно готовить, разбираемся в вине, умеем дружить и любить.

И главное, госпожа Лахова, мы не продаем свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка".

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