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Сегодня, 18:30

«Спорт-Экспресс» — среди лидеров по цитируемости спортивных СМИ за II квартал 2024 года

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Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2024 года.

«Спорт-Экспресс» занимает второе место по итогам трех месяцев этого года — с 1 апреля по 30 июня. «СЭ» располагался на той же позиции и по итогам первого квартала.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 93 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2024 года

СМИ

ИЦ

1. Матч ТВ

9 735,13

2. Спорт-Экспресс

7 899,27

3. Championat.com

7 119,24

4. Bookmaker-ratings.ru

5 820,09

5. Metaratings.ru

3 427,57
Источник: https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/13263/
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