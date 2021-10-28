«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2021 года
17:25
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2021 года.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (14-е место).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2021 года
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
4883,35
|
2. Матч ТВ
|
ТВ
|
4250,71
|
3. Sport24.ru
|
Интернет
|
3504,07
|
4. Championat.com
|
Интернет
|
2740,23
|
5. Rsport.ria.ru
|
Интернет
|
1341,86
|
14. Sport-express.ru
|
Интернет
|
207,33
ИЦ — индекс цитируемости
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