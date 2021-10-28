Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2021 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (14-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2021 года

СМИ Категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 4883,35 2. Матч ТВ ТВ 4250,71 3. Sport24.ru Интернет 3504,07 4. Championat.com Интернет 2740,23 5. Rsport.ria.ru Интернет 1341,86 14. Sport-express.ru Интернет 207,33

ИЦ — индекс цитируемости