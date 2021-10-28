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«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2021 года

17:25
«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2021 года. Фото «СЭ»
«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2021 года. Фото «СЭ»

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2021 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (14-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2021 года

СМИ

Категория

ИЦ

1. Спорт-Экспресс

Газета

4883,35

2. Матч ТВ

ТВ

4250,71

3. Sport24.ru

Интернет

3504,07

4. Championat.com

Интернет

2740,23

5. Rsport.ria.ru

Интернет

1341,86

14. Sport-express.ru

Интернет

207,33

ИЦ — индекс цитируемости

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/10022/

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