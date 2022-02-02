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Сегодня, 18:15

«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за 2021 год

«Спорт-Экспресс» стал лидером медиарейтинга самых цитируемых спортивных СМИ за 2021 год
«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за 2021 год.
Фото «СЭ»

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2021 год.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. В топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

СМИ

Категория

ИЦ

1. Спорт-Экспресс

Газета

19 029,21

2. Матч ТВ

ТВ

17 140,94

3. Sport24.ru

Интернет

13 239,94

4. Championat.com

Интернет

11 699,77

5. Rsport.ria.ru

Интернет

4 781,93

6. Bookmaker-ratings.ru

Интернет

3 981,94

7. Metaratings.ru

Интернет

2 166,46

8. Матч Премьер

ТВ

1 954,28

9. Matchtv.ru

Интернет

1 592,28

10. Sports.ru

Интернет

1 459,91

11. Sport-express.ru

Интернет

1 078,78

ИЦ — индекс цитируемости

Источник: https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/10858/
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