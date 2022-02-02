«Спорт-Экспресс» стал лидером медиарейтинга самых цитируемых спортивных СМИ за 2021 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2021 год.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. В топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

СМИ Категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 19 029,21 2. Матч ТВ ТВ 17 140,94 3. Sport24.ru Интернет 13 239,94 4. Championat.com Интернет 11 699,77 5. Rsport.ria.ru Интернет 4 781,93 6. Bookmaker-ratings.ru Интернет 3 981,94 7. Metaratings.ru Интернет 2 166,46 8. Матч Премьер ТВ 1 954,28 9. Matchtv.ru Интернет 1 592,28 10. Sports.ru Интернет 1 459,91 11. Sport-express.ru Интернет 1 078,78

ИЦ — индекс цитируемости