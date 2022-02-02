«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за 2021 год
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2021 год.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. В топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
19 029,21
|
2. Матч ТВ
|
ТВ
|
17 140,94
|
3. Sport24.ru
|
Интернет
|
13 239,94
|
4. Championat.com
|
Интернет
|
11 699,77
|
5. Rsport.ria.ru
|
Интернет
|
4 781,93
|
6. Bookmaker-ratings.ru
|
Интернет
|
3 981,94
|
7. Metaratings.ru
|
Интернет
|
2 166,46
|
8. Матч Премьер
|
ТВ
|
1 954,28
|
9. Matchtv.ru
|
Интернет
|
1 592,28
|
10. Sports.ru
|
Интернет
|
1 459,91
|
11. Sport-express.ru
|
Интернет
|
1 078,78
ИЦ — индекс цитируемости