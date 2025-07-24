Sport Baza: совладелец «Торпедо» Соболев отказался от апелляции на арест

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев решил отказаться от апелляции на арест, сообщает Sport Baza.

По информации источника, Соболев решил не пытаться оспорить меру пресечения, которую ранее избрал суд. Ранее «СЭ» со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что произовдство по апелляционной жалобе Соболева было прекращено.

Соболеву и гендиректору «Торпедо» Василию Скородумову грозит наказание до семи лет лишения свободы. Они являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение в оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

По данным следствия, представленным официальным представителем МВД России Ириной Волк 20 июня, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года. В обмен, как считает следствие, требовалось назначение пенальти в пользу команды и удаление игроков соперника.