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Сегодня, 12:15

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

В Госдуме опровергли информацию о смерти Жириновского
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Жириновский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

«Жириновский жив, находится в тяжелом состоянии», — приводит ТАСС слова Володина.

Состояние 75-летнего политика также прокомментировали в Минздраве РФ.

«Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на фракцию ЛДПР, час назад Жириновский прошел плановую процедуру, никаких негативных перемен в его здоровье нет.

Ранее Telegram-канал Mash и РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщили, что Жириновский умер в московской клинике.

2 февраля политика госпитализировали с диагнозом COVID-19. С того времени он находился в больнице.

Источник: https://tass.ru/politika/14182355
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