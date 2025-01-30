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Сегодня, 16:05

Спасатели обнаружили тела 28 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Поисковая операция после авиакатастрофы на реке Потомак
Фото Getty Images

Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли на пресс-конференции сообщил, что из реки Потомак на месте авиакатастрофы над Вашингтоном были извлечены тела 28 погибших.

По его словам, спасатели обнаружили тела 27 погибших среди обломков пассажирского самолета и тело члена экипажа военного вертолета.

«На данный момент мы считаем, что выживших нет», — цитирует ТАСС Доннелли.

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По информации СМИ, в самолете находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию и тренеры, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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Источник: ТАСС
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