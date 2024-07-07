Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали трое мигрантов рядом с «Останкино»

Телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино».

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Нападение случилось в ночь на 6 июля, когда сотрудница возвращалась с работы. По данным СМИ, трое мужчин-мигрантов поджидали девушку возле Останкинского пруда около 02:30 ночи. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.