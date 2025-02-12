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12 февраля 2025, 17:05

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Камила Абдурахманова
корреспондент
Телеведущий Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Фото Известия

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что журналист Владимир Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастер спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал Дегтярев в Telegram-канале и опубликовал совместную фотографию с телеведущим.

Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.

61-летний Соловьев является ведущим программ на канале «Россия 1» и болельщиком московского «Динамо».

Министр спорта&nbsp;РФ и&nbsp;президент ОКР Михаил Дегтярев.«Путин — спортсмен года, наш главный тренер». Дегтярев — об итогах-2024 для России и планах на 2025-й
Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
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Владимир Соловьев
Михаил Дегтярев
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