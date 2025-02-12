Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что журналист Владимир Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастер спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал Дегтярев в Telegram-канале и опубликовал совместную фотографию с телеведущим.

Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.

61-летний Соловьев является ведущим программ на канале «Россия 1» и болельщиком московского «Динамо».