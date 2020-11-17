Собянин заявил о продлении дистанционного обучения для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором говорится о продлении дистанционного обучения для школьников 6-11 клаассов. По его словам, эта мера помогает в сдерживании пандемии коронавируса.

— Уважаемые школьники, педагоги, мамы и папы. Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти, — отмечается в заявлении. — За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю.

Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет — 5-6 тыс. случаев в неделю.

Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года.

Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в т.ч. ваших родных и близких.