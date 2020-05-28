Собянин рассказал о возможности ежедневных занятий спортом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил ситуацию о ежедневных занятий спортом с 1 июня.

Собянин рассказал, что спортом можно заниматься в любое время суток, но после 9:00 это можно делать по графику своего дома.

— Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». - А до 9 утра сколько угодно, каждый день, об этом идет речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе еще свободно.