Собянин рассказал о трех вариантах развития ситуации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказала, как столица боролась с распространением эпидемии коронавируса и какие меры предпринимала.

— Перед нами было три варианта действий. Первый — с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе, — говорится в обрещении Собянина на официальном сайте. — Второй — вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью.

И третий — средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали.

С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан.

С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была — защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска — пожилых и хронически больных граждан.

По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее.

Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть «большие данные», которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.

И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте.