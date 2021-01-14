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Собянин рассказал, когда ждет спада пандемии в Москве

18:43
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда он ожидает спада пандемии коронавируса в столице.

«По моим ощущениям, все равно в январе должен начаться какой-то спад, если не сейчас, то через две-три недели, — сказал мэр в эфире канала «Россия 24». — До конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику».

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Москве зарегистрировано 5893 случая.

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