Собянин рассказал, когда ждет спада пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда он ожидает спада пандемии коронавируса в столице.

«По моим ощущениям, все равно в январе должен начаться какой-то спад, если не сейчас, то через две-три недели, — сказал мэр в эфире канала «Россия 24». — До конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику».

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Москве зарегистрировано 5893 случая.