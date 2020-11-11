Собянин рассказал, когда в Москве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
15:53
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения по коронавирусу в столице могут быть введены через 2-3 недели.
«Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения», — приводит слова Собянина «Интерфакс».
Ранее Собянин объявил о новых ограничениях в работе развлекательных заведений в Москве, а также о введении особого порядка проведения спортивных мероприятий со зрителями?.
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https://www.interfax.ru/moscow/736622?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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