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Собянин рассказал, когда в Москве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

15:53
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения по коронавирусу в столице могут быть введены через 2-3 недели.

«Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения», — приводит слова Собянина «Интерфакс».

Ранее Собянин объявил о новых ограничениях в работе развлекательных заведений в Москве, а также о введении особого порядка проведения спортивных мероприятий со зрителями?.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/moscow/736622?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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