Собянин призвал жителей Москвы вернуться на удаленный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы в связи с распространением коронавирусной инфекции и призвал их вернуться на «удаленку».

«Начиная с августа, в Европе растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний», — приводит слова Собянин Telegram-канал Стопкоронавирус.рф. — Прошу Вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах".

Собянин обратился к руководителям компаний, призвав их вернуть подчиненных на удаленный режим работы.

«Мэр попросил москвичей, особенно тех, кто старше 65 лет и, кто страдает хроническими заболеваниями, без особой необходимости не выходить из дома и пока отказаться от контактов с родственниками, которые проживают отдельно.

Покупки и оплату счетов — поручить более молодым и здоровым членам семьи.

Работающим пенсионерам — перейти на дистанционный формат, либо взять отпуск. Затем мэр обратился к руководителям организаций и предприятий, призвав их вернуть сотрудников на «удаленку», но без ущерба для рабочих процессов, а остальным обеспечить строгое соблюдение мер безопасности на рабочих местах", — говорится в сообщении.