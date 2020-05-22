Собянин призвал сохранить жесткие ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.

— Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению, — цитирует Собянина RT. — И, конечно, соблюдение достаточно жестких требований по работе предприятий для того, чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором. Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса.

По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3 249 умерли, 99 825 человек поправились.

В Москве COVID-19 заболели 158 207 жителей, 1 867 скончались, 43 582 выздоровели. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.