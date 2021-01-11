Собянин принял новые решения по вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых решениях по вакцинации. Как он пишет на своем официальном сайте, в новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей.

Чтобы завершить вакцинацию в максимально короткие сроки, приняты следующие решения:

?1. В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:

— научные исследования и разработки;

— информационные технологии, телекоммуникации и связь;

— социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими — организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);

— управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

?— гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

2. В четверг, 14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.