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Собянин предложил жителям Москвы установить график прогулок

15:57
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил открыть в столице с 1 июня точки непродовольственной торговли, часть бытовых услуг, а также в тестовом режиме разрешить прогулки по графику.

«С 1 июня в Москве открываются точки непродовольственной торговли, можно будет гулять в скверах и парках, но будет создан график для разных домов», — заявил Собянин во время обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным эпидемиологической обстановки в столице. Также он отметил, что жителям каждого дома в Москве можно установить график прогулок.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.

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