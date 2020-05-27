Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
16:15
Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг. Ранее сообщалось, что в городе будут продолжать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.
— Раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее, — сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ.
По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.
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