Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг. Ранее сообщалось, что в городе будут продолжать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

— Раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее, — сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.