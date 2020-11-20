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Собянин: «Победа над пандемией близка»

09:54
Сергей Собянин. Фото Фото мэрии Москвы.
Сергей Собянин. Фото Фото мэрии Москвы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге оценил медицину в столице и рассказал о борьбе с коронавирусом во всем мире.

«Московские поликлиники — лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня — в дни пандемии коронавируса — совершают настоящий профессиональный подвиг», — заявил Собянин.

По мнению мэра Москвы, победа над коронавирусом — близко. Заодно Собянин в блоге показал, как идут ремонтные работы в столичных больницах.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — написал Собянин.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/polikliniki-posle-kapitalnogo-remonta

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