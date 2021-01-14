Собянин отменил удаленное обучение для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что школьники вернутся на очное обучение на следующей неделе.

С 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. При этом все остальные ограничения продлеваются на неделю до 21 января. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

С октября в Москве было введено удаленное обучение для школьников старших классов. Ученики с 1 по 5 класс учились в обычном режиме.