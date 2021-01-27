Собянин отменил обязательную удаленку сотрудников в Москве

Начиная с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Требование о переводе не менее 30 процентах сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер.

Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", — говорится в сообщении.

По его словам, пандемия идет на спад, поэтому необходимо создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка.

Кроме того, Собянин поздравил всех с победой в борьбе с коронавирусом в Москве, но призвал всех соблюдать осторожность.

«Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно, — отметил Собянин. — И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве».

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России.