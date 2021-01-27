Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 января, заявил об отмене и смягчении некоторых карантинных ограничений в столице.

Так, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным, теперь оно носит рекоменда­тельный характер. Решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку», остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

Также отменяется запрет на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

В силе сотается и система QR-кодов, однако она перестает быть обязательной. Пожилым людям и лицам схроническими заболеваниями по-прежнему необходимо оставаться дома.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — написал Собянин в своем блогер.

Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (1 813), Московской области (928), Нижегородской области (474) и Воронежской области (384).