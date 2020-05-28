Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что фитнес-центры и парикмахерские хочется открыть, но на данный момент в столице выявляют около двух-трех тысяч больных коронавирусом.

— И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

В Москве — 173 497 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 71 251 — выздоровело и 2 254 смертей.