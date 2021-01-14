Собянин спрогнозировал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предположительных сроках возвращения города к привычному образу жизни.

«Надеюсь, что это май месяц, — сказал Собянин в эфире «Россия 24». — Уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, в конце января-феврале мы увидим уже стабильную динамику и снижение заболеваемости, но чтобы совсем уверенно себя чувствовать — это май месяц».

Прежде Собянин призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

«Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — написал мэр в четверг в своем блоге.

Ранее Собянин продлил антикоронавирусные ограничения, действующие в городе, на одну неделю — до 21 января. При этом градоначальник подчеркнул, что с понедельника, 18 января, учащиеся московских школ с 1 по 11 классы вернутся к учебе в обычном режиме, а транспортные карты школьников разблокируют.

По официальной статистике оперативного штаба, в начале января количество ежедневных новых случаев коронавируса значительно снизилось: в последнюю неделю ежедневно заболевали четыре-пять тысяч москвичей, что примерно соответствует уровню середины октября.