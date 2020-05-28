Собянин допустил, что режим ограничений в Москве продлится до создания вакцины
16:40
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самосохранения и санитарных ограничений в столице, скорее всего, будет длиться до того момента, пока не будет получена вакцина от коронавируса.
— Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим, — заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-24».
По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.
В Москве — 173 497 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 71 251 — выздоровело и 2 254 смертей.
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