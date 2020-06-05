Собянин допускает «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация, — семь дней, — цитируют Собянина «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 1». — В понедельник мы ввели новые правила, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед».

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 449 834 человека. 5 528 умерли, выздоровели — 212 680.