Собчак отреагировала на эфир с Бузовой: «Коньячку с утра? Губерниев, обожаю!»

Российская журналистка Ксения Собчак высказалась об эфире «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» с участием комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

«Ну что, коньячку с утра? Метод Собчак идет по свету!! Кажется, что в фильме про Тату я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на Матче не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым». Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флэшмобу должны присоединиться все», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России