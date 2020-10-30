Собчак обратилась к Хабибу по поводу его поста о религии и президенте Франции

Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Хабиб выложил в Instagram фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице и написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

— Хабиб! Вы герой для многих подростков в России,многие берут с вас пример! — написала Собчак в комментариях к посту Хабиба. — Недавно вы заставили многих Россиян гордиться своей страной благодаря вашей победе. Я уважаю вашу религиозность, и вы имеете право верить и любить кого хотите. Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? А ведь он никогда не выступал против мусульман, он выступал против исламского радикализма и террористов, которые совершили убийство — а это страшный грех в Коране, разве нет?

Неужели нельзя в другой, более дружелюбной, неагрессивной форме высказывать свои мнения и суждения? Мы ведь все люди, независимо от нашей веры и культуры, неужели нельзя жить в мире и согласии,несмотря на разные верования и убеждения?