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Собчак — об интимном видео Дзюбы: «Делаем все. Обсуждаем — тоже все»

23:17
Шоу Ксении Собчак.
Шоу Ксении Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире своего проекта «Док-ток» на Первом канале обсудила ситуацию, в которой оказался нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

— Главный ужас заключается в том, что все видели, что случилось с прославленным футболистом Артемом Дзюбой, — сказала Собчак во вступительной речи. — С упоением обсуждали все. Почему неприличное вдруг становится модным? Слитое в интернет видео интимного характера вызвало целый шквал откликов. Одни негодуют, другие защищают, но смотрят при этом все. Что с нами происходит?

Делаем все. Обсуждаем — тоже все. Почему тема интимного видео Дзюбы затмило все: американские выборы, какие-то политические обсуждения. Кажется, нет больше темы в стране. И все хотят поддержать или поругать. Все хотят высказаться. Насколько это нормально?

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и забитого победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

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