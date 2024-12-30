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30 декабря, 22:45

Смородская рассказала, что не представляет новогодний стол без оливье и красной икры

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что обязательно должно быть на новогоднем столе.

— Новогодний стол не представляю без оливье. Без всякой вкусной рыбы не представляю. Красная рыба, икра — вообще. Черная? Люблю ее, но редко себе позволяю», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Ранее экс-глава клуба призналась, что лично для себя оценивает 2024 год грустно и ждет улучшений от 2025-го .

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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