Смородская рассказала, что не представляет новогодний стол без оливье и красной икры

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что обязательно должно быть на новогоднем столе.

— Новогодний стол не представляю без оливье. Без всякой вкусной рыбы не представляю. Красная рыба, икра — вообще. Черная? Люблю ее, но редко себе позволяю», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Ранее экс-глава клуба призналась, что лично для себя оценивает 2024 год грустно и ждет улучшений от 2025-го .