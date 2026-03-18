Смолов по делу о драке возместил потерпевшему 1 миллион рублей

Футболист Федор Смолов полностью признал вину по уголовному делу о драке в московском кафе. Адвокат игрока Варвара Кнутова сообщила, что ее подзащитный возместил потерпевшему вред здоровью в размере 1 миллиона рублей.

Сообщается, что защита намерена ходатайствовать об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

«Обвинение утверждено прокуратурой города Москвы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), это означает, что без отягчающих обстоятельств», — сказала Кнутова ТАСС.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в «Кофемании» на Большой Никитской. Следствие установило, что у Смолова произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Футболист ударил одного из них по лицу, мужчине потребовалась медицинская помощь.

Дело будет рассматривать мировой судья. Если ходатайство защиты удовлетворят, Смолов отделается судебным штрафом. Если нет, экс-форварду «Краснодара» и сборной России грозит реальный срок.