Смертин и Ребров приняли участие в забеге в Когалыме

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа состоялся Международный полумарафон. В забеге приняли участие более 1000 человек из 12 стран (Россия, Казахстан, Узбекистан, Венесуэла, Сенегал, ОАЭ, Болгария, Белоруссия, Швейцария, Китай, Румыния, Турция).

Впервые в истории чемпионат России по бегу по шоссе на 15 километров прошел за пределами Москвы и Московской области. Также впервые был организован этнозабег. На старт вышли 66 представителей коренных малочисленных народов Севера — ханты, манси, Кольские саамы. Они приехали в Когалым из других городов и поселков Югры, Республики Коми и Мурманской области. Накануне стартов для всех участников международного марафона югорские ханты провели обряд на успешный забег.

Среди тех, кто бежал разные дистанции были и звезды большого спорта — олимпийские чемпионы и призеры — Александр Легков, Никита Крюков, Юрий Борзаковский, Александр Панжинский, известные футболисты — Артем Ребров и Алексей Смертин. А среди болельщиков — звезды кино и Малого театра, которые приехали в Когалым со спектаклем, сообщает сайт мероприятия.