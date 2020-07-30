Следующее слушание по делу Ефремова пройдет 5 августа

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, высказался относительно решения суда о мере пресечения актера.

— Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста до 22 января 2021 года, — заявил Добровинский. — В просьбе разрешить двухчасовые прогулки Ефремову суд отказал. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания — 5 августа в 10 утра. (Евгений Белоусов)