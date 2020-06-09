Следствие просит домашний арест для Ефремова

Следствие просит домашний арест для артиста Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.