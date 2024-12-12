Следствие просит арестовать главного инвестора «Химок» Садыгова

Следствие просит арестовать предпринимателя и главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости».

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Садыгову Т.А.О. меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» слова собеседника из суда.

Информация о задержании Садыгова появилась 11 декабря. Сообщалось, что арест предпринимателя связан не с футболом, а с его строительным бизнесом. По информации инсайдеров, во вторник вечером в компаниях Садыгова прошли обыски.

Туфан Садыгов арестован. Задержание не связано с футбольными «Химками»