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Сегодня, 13:57

Следствие попросило арестовать спортивного комментатора Рабаданова на два месяца

Сергей Разин
корреспондент
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Следствие просит арестовать дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца, сообщает РИА «Новости»

В Ленинском районном суде Махачкалы следователь ходатайствовал избрать меру пресечения до 7 января 2025 года. Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Рамазан Рабаданов. «Подошли и засунули в куртку гранату». Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.

Источник: РИА Новости
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