Следствие попросило арестовать спортивного комментатора Рабаданова на два месяца

Следствие просит арестовать дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца, сообщает РИА «Новости»

В Ленинском районном суде Махачкалы следователь ходатайствовал избрать меру пресечения до 7 января 2025 года. Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.